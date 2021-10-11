Симфонічне світломузичне шоу "Джаз – Поп – Рок" в Києві!

Уже у цю середу, 13 жовтня, унікальна різножанрова програма зі світовими хітами ХХ століття та сучасності у майстерному виконанні оркестру Eclectic Sound Orchestra зробить ваші враження від музики просто незабутніми!

Улюблені композиції, які уже стали частиною світової музичної історії, ви зможете почути у сучасній оркестровій обробці, оформленій у світломузичне шоу з відеоінсталяціями, що подарує комплексне сприйняття музики та тільки яскраві емоції вам та вашим дітям.

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Сучасні оркестрові обробки у живому виконанні та сучасні проекційні технології, які покажуть захопливий відеоряд у просторі ArtArea – саме це обіцяють глядачам організатори шоу.

– інноваційний мистецький простір, який об’єднує декілька платформ від класичної до унікальної digital галереї.

Eclectic Sound Orchestra презентує захопливу програму з хітами від ХХ століття і до сьогодення – 34 композиції, які поділили на категорії "Джаз", "Легенди року", "Попікони" та "Краща музика". 70 хвилин відмінної музики від Queen до Lady Gaga, від Hit the road Jack до Sexual Revolution.

Що ще очікує гостей заходу?

Можливість побачити музику. Саме так, адже імерсивні концерти з допомогою сучасних технологій тепер можуть вводити у стан відчуття глибокого занурення у дійство. Вас оточить візуальний ряд, що буквально створить ефект присутності зсередини дійства.

Саме так, адже імерсивні концерти з допомогою сучасних технологій тепер можуть вводити у стан відчуття глибокого занурення у дійство. Вас оточить візуальний ряд, що буквально створить ефект присутності зсередини дійства. Наступний рівень – відчути левітацію. Графіка, що створює дивовижний відеоряд, абстрактні інсталяції, кадри з усіх куточків Землі і навіть за її межами – шоу, яке допоможе "літати". Це цікавий та унікальний досвід для слухача будь-якої вікової категорії.

І усе це у комфортній обстановці. Для вас працюватиме бар, де є великий вибір напоїв та смаколиків, вам запропонують не лише класичні столики з обслуговуванням, а й величезні крісла-мішки для 2-х та навіть зручні шезлонги.

Всі місця розташовані з урахування протиепідемічних нормативів.

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Що відомо про Eclectic Sound Orchestra

Відомий не лише в Україні, а й у Європі оркестр уже 4 роки вражає публіку своїми заходами, де використовує і електронні девайси, і синхронізований відеоряд. Він давав концерти у самих різноманітних локаціях, навіть планетаріях, створював безліч саундтреків та виступав з великою кількістю зірок естради та академічної сцени.

Джерело: Відомий не лише в Україні, а й у Європі оркестр уже 4 роки вражає публіку своїми заходами, де використовує і електронні девайси, і синхронізований відеоряд. Він давав концерти у самих різноманітних локаціях, навіть планетаріях, створював безліч саундтреків та виступав з великою кількістю зірок естради та академічної сцени.Джерело: GALA Concert

: ArtArea, Київ, вулиця Софіївська 11-15: 13 жовтня о 19:00: 200 – 490 гривень.