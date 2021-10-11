Концерт відбувався на Олімпійському стадіоні столиці Італії з аудиторією в 60 тисяч осіб. Тож виконавці з великого екрана гратимуть хіти, а атмосферу створить аудиторія слухачів.

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Концерт в кіно: деталі

Шоу проходило в рамках The Unsustainable Tour у 2013 році. Muse об'їхала з ним всі головні концертні майданчики світу. Воно вважається однією з найбільш екстравагантних постановок групи за всю її історію.

В плейлисті – найвідоміші композиції виконавців та хіти з їх альбому "The 2nd Law":

"Animals";

"Explorers";

"Hysteria";

"Feeling Good";

"Madness";

"Time Is Running Out";

"Survival";

"Isolated System" тощо.

Подія тривала півтори години, впродовж яких шанувальники насолоджувалися кожною музичною нотою. Навіть у записі збереглася відчутна атмосфера драйву, що огортала величезний стадіон!

Ціни на квитки відрізняються залежно від міста показу. В середньому від 150 до 250 гривень.

Промо виступу: відео