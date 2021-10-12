Солістку гурту The HARDKISS привітали під час концерту: святкове відео
12 жовтня 2021 , 15:08Читать новость на русском
Джерело:інстаграм The HARDKISS
У Миколаєві солістку гурту The HARDKISS Юлію Саніну привітали з днем народження. Під час виступу 11 жовтня на сцену винесли торт із запаленими свічками.
На відео помітно, що привітання стало для Юлії сюрпризом. Фронтвумен гурту відсвяткувала своє 31-річчя.
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День народження на сцені
Тепле привітання у Миколаєві організував чоловік артистки Валерій Бебко. В цей день у гурту було 2 концерти поспіль у рамках Всеукраїнського туру.
Привітання Юлії Саніної: відео
Він присвячений ще й ювілею групи – цьогоріч The Hardkiss святкує своє 10-ліття. Кліпи виконавців набирають мільйони переглядів, а саму Юлію експерти називають символом сучасної української рок-музики.
Розклад майбутніх виступів гурту:
- 12 жовтня – Херсон;
- 13 жовтня – Одеса;
- 15 та 16 жовтня – Львів.