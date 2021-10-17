"Танго на пуантах" та гала-концерт: коли у Львові відбудеться масштабна культурна подія
Джерело:24 канал
У Львові відбудеться масштабна подія для шанувальників балету та сучасного танцю. Art Ballet Company представить вражаючу програму на 2 дії вже у понеділок, 18 жовтня.
Організатори обіцяють, що глядачі неодмінно отримають незабутні враження від цього вечора.
До слова Культовий рок-гурт Nazareth в Україні: в яких містах та скільки коштує квиток
"Танго на пуантах"Коли: 18 жовтня, 20:00
Де: Театр опери та балету, проспект Свободи, 28
Скільки: 150 – 990 гривень
Вистава у Львівському театрі опери та балету буде присвячена 100 ювілею великого маестро – Астора П'яццолла. Його музичні твори прозвучать під час гала-концерту. Також будуть й фрагменти із видатних класичних балетів. Наприклад, "Лебедине озеро", "Дон Кіхот", "Корсар" та авторські мініатюри в стилі модерн.
Друга дія – саме той одноактний балет "Історії в стилі Танго". Організатори зазначають, що танго – це щира розмова самотніх сердець, це таємниця, яку танцюють двоє. Можна насолодитися нею під час культурної події.
Запрошення на "танго на пуантах": відеоЗверніть увагу! З 18 жовтня змінюються умови відвідування Львівської національної опери. На вході необхідно показати COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або документ про одужання. Нововведення стосується усіх повнолітніх осіб. Під час вистав необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.