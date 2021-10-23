Після повідомлення про розпад "НеАнгели" 16 травня дали "останній концерт гурту", як зазначається на їх сторінці в фейсбук.

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Однак в кінці жовтня екссолістка Вікторія Смеюха на великому інтерв'ю у "Слави+" ствердно відповіла на питання, чи будуть у групи ще спільні корпоративи. І навіть додала, що тепер попит на їхні виступи збільшився. "Ось такий феномен", – з посмішкою зазначила співачка.

У нас все плавно. У нас все якось відбувається вчасно, і як сталося з колективом (мається на увазі плавний його розпад, – 24 канал), так і станеться з концертами,

– пояснила Вікторія спільні виступи зі Славою Камінською після розпаду "НеАнгелів".



Вікторія вважає, що має пройти час / Фото з Тамблера "Телегід"

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В інтерв'ю співачка зазначила і те, що її інтуїція підказує, що для групи "це ще не все". Зокрема й тому, що відчуває відповідальність і вважає, що не можна різко піти по клацанню пальців після того, скільки вони дали людям за 15 років спільної діяльності.

І хоч чекати нових пісень "НеАнгелів", схоже, таки не доведеться, але, можливо, ми ще почуємо такі улюблені пісні в живому виконанні.

Повне інтерв'ю Вікторії Смеюхи на шоу "Слава+": дивитися відео онлайн