После сообщения о распаде "НеАнгелы" 16 мая дали "последний концерт группы", как отмечается на их странице в фейсбук.

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Однако в конце октября экс-солистка Виктория Смеюха на большом интервью у "Славы+" утвердительно ответила на вопрос, будут ли у группы еще совместные корпоративы. И даже добавила, что теперь спрос на их выступления увеличился. "Вот такой феномен", – с улыбкой отметила певица.

У нас все плавно. У нас все как-то происходит вовремя, и как произошло с коллективом (имеется ввиду плавный его распад, – 24 канал), так и произойдет с концертами,

– объяснила Виктория совместные выступления со Славой Каминской после распада "НеАнгелов".



Виктория считает, что должно пройти время / Фото с Тамблера "Телегид"

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В интервью певица отметила и то, что ее интуиция подсказывает, что для группы "это еще не все". В частности и потому, что чувствует ответственность и считает, что нельзя резко уйти по щелчку пальцев после того, сколько они дали людям за 15 лет совместной деятельности.

И хоть ждать новых песен "НеАнгелов", похоже, все же не придется, но, возможно, мы еще услышим столь любимые песни в живом исполнении.

Полное интервью Виктории Смеюхи на шоу "Слава+": смотреть видео онлайн