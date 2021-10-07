Вино і мистецтво: майстер-клас з малювання стилем Fluid Art у затишній арт-студії

Арт-вечірка – чудовий захід для тих, хто бажає провести вечір після шумного дня творчо та безтурботно у комфортній студії Львова та приємній компанії.

Уже з цього четверга, 7 жовтня, та до кінця місяця у Львові ви матимете нагоду своїми руками створити неповторну картину, розкрити творчий потенціал та просто провести цікаво час у хорошій компанії.

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Для медитативної творчості вам непотрібно бути вправним майстром – результат вам сподобається у будь-якому разі, бо для флюїд-арту не потрібні пензлики, тут немає заздалегідь продуманих деталей, важких елементів чи чітких ліній. Фарба сама творитиме чудо на ваших очах, а вам залишатиметься лише направляти її у бажаному напрямку. А побажаєте, – професійний художник допоможе вам у цьому.

Що очікує вас на арт-вечірці: фото з фейсбук-сторінки студії малювання "Простір мрій"

На майстер-клас варто принести лише хороший настрій, адже все необхідне ви отримаєте у студії: акрилові фарби, мольберт, полотно, пензлики, фартух та келих білого вина, чай або каву.

Fluid art – що це?

Новий напрямок абстрактного живопису акрилом на полотні. Абстракціонізм без визначених сюжетів. Фарби розводять та змішують до бажаного кольору та стану, щоб вони могли стікати. Після цього художник у довільній послідовності розливає їх на полотно, нахиляючи його у різні сторони, щоб барви могли змішуватись та утворювати унікальні візерунки.

Магія флюїд-арту: відео