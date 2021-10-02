Виставка, присвячена пам'яті Олександра Ройтбурда: де у Києві можна подивитися на роботи митця

У Києві в жовтні та листопаді пройде виставка, присвячена пам'яті художника Олександра Ройтбурда. Вона відбудеться в рамках виставкового проєкту "Такий різний Ройтбурд". Буде кілька локацій, кожна з яких ознайомить глядачів з певним періодом творчості.

Організатори планують виставляти його картини в декількох локаціях. Їх також розділять за періодами його життя.

Актуально Львів перетворився на театральну сцену: які вистави відбуватимуться на фестивалі "Золотий лев"

"Такий різний Ройтбурд"

В рамках проєкту відвідувачам покажуть живопис, графіку та відеоарт, які створив митець. "Такий різний Ройтбурд" прагне розкрити різні грані творчості унікального художника та всебічно обдарованої особистості. Його стиль – дуже яскравий та легковпізнаваний.

Відкриття та презентація відбудуться 6 жовтня о 18:00. Проєкт реалізує Національний музей "Київська картинна галерея" спільно з галереєю Vakulenko Art Consulting. Побачити його твори та познайомитися з творчістю художника можна буде до середини листопада у різних артлокаціях столиці.

З 6 до 17 жовтня виставка діятиме в Національному музеї "Київська картинна галерея".

"Київська картинна галерея". З 14 жовтня до 14 листопада триватиме друга частина в галереї Vakulenko Art Consulting .

. З 20 жовтня і до 3 листопада третя частина проєкту розташується в Мистецькому центрі "Шоколадний будинок".