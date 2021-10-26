Адель дала гучний концерт у Лос-Анджелесі: серед гостей – колишній чоловік

Відома співачка Адель повертається на сцену. Вона вже дала перший концерт, який згодом транслюватимуть на американському каналі CBS. Для цього вона виступила в обсерваторії в Лос-Анджелесі, куди запросили понад 300 гостей.

Серед слухачів було чимало відомих зірок. Співачка виконала для них 4 треки зі свого ще не випущеного альбому та композиції з попередніх платівок.

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Концерт для зіркових гостей

Ведуча програми Adele One Night Only Опра Вінфрі координувала шоу. Прем'єра виступу відбудеться у неділю, 14 листопада, на каналі CBS.

Вона представила 33-річну володарку Греммі в обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі. Співачка Адель виступала перед такими гостями, як Дрейк, Кріс Дженнер, Еллен Дедженерес та дружина Порша де Россі, Ліззо, Джеймс Корден, Сара Полсон, Гордон Рамзі та Гейл Кінг.

Серед слухачів концерту також був колишній чоловік Адель Саймон Конекі та їхній 9-річний син Анджело. Адель викрикнула ім'я своєї дитини зі сцени під час виступу.

Які треки Адель заспівала для глядачів

На сцені обсерваторії Адель виконала 4 треки зі свого майбутнього альбому "30", зокрема, й нещодавно випущений головний сингл Easy On Me. Вона також виконала кілька хітів з 3 попередніх альбомів.

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Адель нещодавно повідомила про повернення на сцену та анонсувала вихід нового альбому. Перший виступ перед публікою відбудеться в Лондоні 1 та 2 липня.