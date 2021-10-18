День народження, освідчення та концерт з симфонічним оркестром: як СКАЙ святкували 20-річчя

Концерт відомого рок-гурту СКАЙ відбувся 17 жовтня на сцені Міжнародного центру культури і мистецтв у Києві. В цей день соліст Олег Собчук святкував свій день народження, але не тільки іменинний торт став сюрпризом того вечора.

Виступав гурт СКАЙ разом із симфонічним оркестром Збройних Сил України. Під час виступу сталася приємна несподіванка – соліст групи Karta Svitu Іван Марунич освідчився зі сцени.

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Освідчення на концерті

Український артист, соліст Karta Svitu Іван Марунич вийшов на сцену під час концерту гурту СКАЙ, щоб зробити пропозицію руки і серця своїй коханій – піарменеджерці Світлані Гребенюк. На відео можна побачити, що дівчина не очікувала сюрпризу та щиро розчулилась на перших словах промови свого хлопця.

Світлано, хочу, щоб у моїх дітей були твої очі, щоб вони зростали у твоїх теплих руках, щоб ти співала їм колискові своїм прекрасним голосом. І я хочу, щоб у них було твоє добре серце. Люблю,

– сказав артист.

Іван Марунич хвилювався, тому трохи сконфузився та випустив коробочку з обручкою. Але не розгубився та швидко надягнув перстень на безіменний палець правої руки. Обраниця артиста без затримок та зі щирою радістю сказала категорично позитивне: "Так".

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Торт для іменинника

Проте на концерті вітали й соліста гурту СКАЙ з днем народження. На сцену винесли торт та побажали усього найкращого. Олегу Собчуку виповнився 41 рік, який він радо провів на сцені ювілейного концерту свого гурту.

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