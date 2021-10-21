GO_A, THE HARDKISS, WELLBOY та інші виступатимуть на конкурсі Miss Ukraine: вартість квитків

У Національному палаці мистецтв 21 жовтня відбудеться ювілейний гранд-фінал конкурсу "Міс Україна-2021". У програмі також будуть виступати запальні зірки української естради.

Замовити та купити квитки можна онлайн. Крім учасниць конкурсу, можна буде почути найулюбленіших артистів із їхніми запальними композиціями.

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30 Національний конкурс Miss Ukraine

: 21 жовтня о 18:30: Національний палац мистецтв "Україна", вулиця Велика Васильківська, 103: 600 – 2500 гривень

У Києві пройде ювілейний гранд-фінал Національного конкурсу краси. Організатори підготували оновлений формат події та виступи топових артистів України. На головній сцені країни звучатимуть:

Тіна Кароль,

Monatik,

Dorofeeva,

Go_A,

The Hardkiss,

Артем Пивоваров,

Wellboy,

Kadnay,

Tvorchi та ще кілька запрошених зірок-сюрпизів!

Ведучі конкурсу: Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та Влад Яма. Вони додадуть жартів, легкості та позитиву у це змагання. Виступи учасниць оцінюватиме зіркове міжнародне журі, а переможиця представлятиме Україну на конкурсі "Міс Світу – 2021" у Пуерто-Ріко.

Через погіршення епідеміологічної ситуації в країні, та зокрема – в Києві, діють додаткові обмеження. На вході можуть запитати паспорт вакцинації або тест. Обов'язковою вимогою до кожного глядача наявність маски, дотримання соціальної дистанції та відсутність симптомів гострих респіраторних захворювань.