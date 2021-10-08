Якщо ж ви зовсім не любите холод, то у списку є й кінопокази та фестиваль глінтвейну. Обирайте події, які більше вам до смаку!
Актуально Гурт "Фіолет" рушає у Всеукраїнський тур з 11 жовтня: розклад виступів музикантів
Виставка "Такий різний Ройтбурд"
У Київській національній галереї почалась перша з циклу виставка, присвячена пам'яті видатного художника Олександра Ройтбурда. Митець мав характерний незабутній стиль. Більше про проєкт "Такий різний Ройтбруд" ми писали тут.
Фестиваль джазу і глінтвейну
У ботсаду імені Гришка відбудеться фестиваль джазу та глінтвейну. Організатори вже розкрили, що подія буде проходити у розарії, де встановлять одразу дві сцени. Також заявлено кілька видів глінтвейну та вин. Атмосферу затишку доповнить розпродаж вінтажних речей, вінілу та книжок.
Веном 2: Карнаж
Офіційний старт прокату фільму "Веном 2: Карнаж" — 14 жовтня. Але частина кінотеатрів запустила допрем'єрний показ. У Києві стрічку можна подивитися у 15 кінотеатрах Серед них - Планета Кіно, Мультиплекс і Жовтень.
Це є друга частина "антисупергеройського" блокбастера від Marvel. Якщо ви не є прихильником коміксів, то перелік нових фільмів у прокаті тут.
Нове німецьке кіно
У кінотеатрі "Жовтень" проходить 27 фестиваль Нового німецького кіно. Відвідувачі можуть познайомитися з новинками кінематографу Німеччини. В рамках заходу передбачено кілька показів.
Er.J. Orchestra dub wire EXPERIENCE
У Києві виступить легендарна група Er.J.Orchestra. Вона грає музику, що базується на інтерпретації та відтворюванні середньовічних та слов'янських мотивів, органічно поєднані з народним, джазовим і академічним звучанням. На концерті звучатимуть яскраві композиції в стилістиці world music із сучасними інтонаціями, та інтуїтивно-імпровізаційним вокалом Maria Kebu.