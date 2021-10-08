Если же вы совсем не любите холод, то в списке есть и кинопоказы и фестиваль глинтвейна. Выбирайте события, которые больше вам по вкусу!
Актуально Группа "Фиолет" отправляется во Всеукраинский тур с 11 октября: расписание выступлений
Выставка Такой разный Ройтбурд
В Киевской национальной галерее началась первая из цикла выставка, посвященная памяти выдающегося художника Александра Ройтбурда. Художник имел характерный незабываемый стиль. Больше о проекте "Такой разный Ройтбруд" мы писали тут.
Фестиваль джаза и глинтвейна
В ботсаду имени Гришка состоится фестиваль джаза и глинтвейна. Организаторы уже раскрыли, что событие будет проходить в розарии, Где установят сразу две сцены. Также заявлено несколько видов глинтвейна и вин. Атмосферу уюта дополнит распродажа винтажных вещей, винила и книг.
Веном 2: Карнаж
Официальный старт проката фильма "Веном 2: Карнаж" – 14 октября. Но часть кинотеатров запустила допремьерный показ. В Киеве ленту можно посмотреть в 15 кинотеатрах Среди них – Планета Кино, Мультиплекс и Жовтень.
Это вторая часть "антисупергеройського" блокбастера от Marvel. Если вы не являетесь сторонником комиксов, то перечень новых фильмов в прокате тут.
Новое немецкое кино
В кинотеатре "Октябрь" проходит 27 фестиваль Нового немецкого кино. Посетители могут познакомиться с новинками кинематографа Германии. В рамках мероприятия предусмотрено несколько показов.
Er.J. Orchestra dub wire EXPERIENCE
В Киеве выступит легендарная группа Er.J.Orchestra. Она играет музыку, основанный на интерпретации и воспроизводстве средневековых и славянских мотивов, органично сочетаются с народным, джазовым и академичним звучанием. На концерте будут звучать яркие композиции в стилистике world music с современными интонациями, и интуитивно-импровизационным вокалом Maria Kebu.