Если же вы совсем не любите холод, то в списке есть и кинопоказы и фестиваль глинтвейна. Выбирайте события, которые больше вам по вкусу!

Актуально Группа "Фиолет" отправляется во Всеукраинский тур с 11 октября: расписание выступлений

Выставка Такой разный Ройтбурд

Когда: 6 – 17 октября

Где: Национальный музей, Киевская картинная галерея, улица Терещенковская, 9

Билеты: 70 гривен

В Киевской национальной галерее началась первая из цикла выставка, посвященная памяти выдающегося художника Александра Ройтбурда. Художник имел характерный незабываемый стиль. Больше о проекте "Такой разный Ройтбруд" мы писали тут.

Фестиваль джаза и глинтвейна

Когда: 9 октября, з 14:00

Где: ботанический сад имени Николая Гришко, улица Выдубицкая 40

Билеты: 60 гривен

В ботсаду имени Гришка состоится фестиваль джаза и глинтвейна. Организаторы уже раскрыли, что событие будет проходить в розарии, Где установят сразу две сцены. Также заявлено несколько видов глинтвейна и вин. Атмосферу уюта дополнит распродажа винтажных вещей, винила и книг.

Веном 2: Карнаж

Когда: предварительный просмотр з 8 октября

Билеты: от 80 гривен

Официальный старт проката фильма "Веном 2: Карнаж" – 14 октября. Но часть кинотеатров запустила допремьерный показ. В Киеве ленту можно посмотреть в 15 кинотеатрах Среди них – Планета Кино, Мультиплекс и Жовтень.

Это вторая часть "антисупергеройського" блокбастера от Marvel. Если вы не являетесь сторонником комиксов, то перечень новых фильмов в прокате тут.

Новое немецкое кино

Когда: 8 – 10 октября

Где: кинотеатр Октябрь, улица Константиновская, 26

Билеты: 80 гривен

В кинотеатре "Октябрь" проходит 27 фестиваль Нового немецкого кино. Посетители могут познакомиться с новинками кинематографа Германии. В рамках мероприятия предусмотрено несколько показов.

Er.J. Orchestra dub wire EXPERIENCE

Когда: 10 октября о 19:00

Где: Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского, улица Архитектора ГороГдецького, 1-3 / 11

Билеты: 220 – 650 гривен

В Киеве выступит легендарная группа Er.J.Orchestra. Она играет музыку, основанный на интерпретации и воспроизводстве средневековых и славянских мотивов, органично сочетаются с народным, джазовым и академичним звучанием. На концерте будут звучать яркие композиции в стилистике world music с современными интонациями, и интуитивно-импровизационным вокалом Maria Kebu.