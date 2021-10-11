Концерт в кіно: виступ MUSE на олімпійському стадіоні транслюватимуть у мережі Multiplex
Джерело:24 канал
Документальний фільм про найбільший концерт легендарного британського гурту Muse транслюватимуть через всю мережу кінотеатрів Multiplex. Показ відбуватиметься 22 жовтня.
Концерт відбувався на Олімпійському стадіоні столиці Італії з аудиторією в 60 тисяч осіб. Тож виконавці з великого екрана гратимуть хіти, а атмосферу створить аудиторія слухачів.
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Концерт в кіно: деталі
Шоу проходило в рамках The Unsustainable Tour у 2013 році. Muse об'їхала з ним всі головні концертні майданчики світу. Воно вважається однією з найбільш екстравагантних постановок групи за всю її історію.
В плейлисті – найвідоміші композиції виконавців та хіти з їх альбому "The 2nd Law":
- "Animals";
- "Explorers";
- "Hysteria";
- "Feeling Good";
- "Madness";
- "Time Is Running Out";
- "Survival";
- "Isolated System" тощо.
Подія тривала півтори години, впродовж яких шанувальники насолоджувалися кожною музичною нотою. Навіть у записі збереглася відчутна атмосфера драйву, що огортала величезний стадіон!
Ціни на квитки відрізняються залежно від міста показу. В середньому від 150 до 250 гривень.
Промо виступу: відео