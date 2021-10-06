Давно фантазували про можливість побачити космос, не задираючи вночі голови до неба? Тоді маєте можливість: відвідувачів незвичайної виставки чекає понад 40 космічних зон на площі аж 1000 м², де можна не лише пасивно спостерігати за експонатами, а й випробувати їх – чи то й себе – у дії.
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Відчути себе космонавтом можна і на Землі, адже у програмі:
- тренажери космонавтів;
- випробування космонавтів перед польотом;
- екскурсія по Міжнародній космічній станції та дослідження Марсу;
- знайомство з інопланетянами;
- відвідання плазмокімнати;
- можливість прямого спілкування з космонавтами на орбіті;
- управління місяцеходом;
- і навіть відправлення вашого голосу на Венеру, Марс та Юпітер!
Організатори пропонують своїм відвідувачам різного віку безліч цікавинок: від інтерактивних експонатів та пізнавальних майстер-класів до зон віртуальної реальності та справжніх космічних тренажерів.
Виставка-пригода "Космос Ваш": відео
Гості виставки можуть дізнатися свою вагу на різних планетах, відчути на собі підвищену гравітацію або ж взагалі стан невагомості; створити власний мінісвіт, віртуально прогулятися по Міжнародній космічній станції чи просто помилуватися видом на Землю з космічного корабля – захопливо настільки, що дуже легко втратити лік часу.
Ті, хто уже відвідав космос на землі, залишили безліч позитивних відгуків у соцмережах:
- Велике дякую @kosmosvash за занурення в іншу реальність!
- З відкритим ротом ходила навіть мама.
- Була налаштована дуже скептично, але як показала практика, виставка виявилася дуже хороша. Отримали масу емоцій і велике задоволення!!!
- Цікава, пізнавальна, а головне інтерактивна виставка-пригода, пов'язана з космосом.
Фотографії з фейсбук-сторінки "Космос Ваш"
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