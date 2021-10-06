Давно фантазували про можливість побачити космос, не задираючи вночі голови до неба? Тоді маєте можливість: відвідувачів незвичайної виставки чекає понад 40 космічних зон на площі аж 1000 м², де можна не лише пасивно спостерігати за експонатами, а й випробувати їх – чи то й себе – у дії.

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Відчути себе космонавтом можна і на Землі, адже у програмі:

тренажери космонавтів;

випробування космонавтів перед польотом;

екскурсія по Міжнародній космічній станції та дослідження Марсу;

знайомство з інопланетянами;

відвідання плазмокімнати;

можливість прямого спілкування з космонавтами на орбіті;

управління місяцеходом;

і навіть відправлення вашого голосу на Венеру, Марс та Юпітер!

Організатори пропонують своїм відвідувачам різного віку безліч цікавинок: від інтерактивних експонатів та пізнавальних майстер-класів до зон віртуальної реальності та справжніх космічних тренажерів.

Виставка-пригода "Космос Ваш": відео

Гості виставки можуть дізнатися свою вагу на різних планетах, відчути на собі підвищену гравітацію або ж взагалі стан невагомості; створити власний мінісвіт, віртуально прогулятися по Міжнародній космічній станції чи просто помилуватися видом на Землю з космічного корабля – захопливо настільки, що дуже легко втратити лік часу.

Ті, хто уже відвідав космос на землі, залишили безліч позитивних відгуків у соцмережах:

Велике дякую @kosmosvash за занурення в іншу реальність!

З відкритим ротом ходила навіть мама.

Була налаштована дуже скептично, але як показала практика, виставка виявилася дуже хороша. Отримали масу емоцій і велике задоволення!!!

Цікава, пізнавальна, а головне інтерактивна виставка-пригода, пов'язана з космосом.

Фотографії з фейсбук-сторінки "Космос Ваш"

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