Давно фантазировали о возможности увидеть космос, не задирая ночью голову до неба? Тогда имеете возможность: посетителей необычной выставки ждет более 40 космических зон на площади до 1000 м², где можно не только пассивно наблюдать за экспонатами, но и испытать их – или себя – в действии.
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Почувствовать себя космонавтом можно и на Земле, ведь в программе:
- тренажеры космонавтов;
- испытания космонавтов перед полетом;
- экскурсия по Международной космической станции и исследование Марса;
- знакомство с инопланетянами;
- посещение плазмокимнаты;
- возможность прямого общения с космонавтами на орбите;
- управление луноходом;
- а также отправка вашего голоса на Венеру, Марс и Юпитер!
Организаторы предлагают своим посетителям всех возрастов множество интересностей: от интерактивных экспонатов и познавательных мастер-классов до зон виртуальной реальности и настоящих космических тренажеров.
Выставка-приключение "Космос Ваш": видео
Гости выставки могут узнать свой вес на разных планетах, почувствовать на себе повышенную гравитацию или вообще состояние невесомости; создать собственный мини-мир, виртуально прогуляться по Международной космической станции или просто полюбоваться видом на Землю из космического корабля – увлекательно настолько, что очень легко потерять счет времени.
Те, кто уже посетил космос на земле, оставили множество положительных отзывов в соцсетях:
- Спасибо большое @kosmosvash за погружение в другую реальность!
- С открытым ртом ходила даже мама.
- Была настроена очень скептически, но как показала практика, выставка оказалась очень хороша. Получили массу эмоций и большое удовольствие!!!!
- Интересная, познавательная, а главное интерактивная выставка-приключение, связанная с космосом.
Фотографии фейсбук-страницы "Космос Ваш"
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