Космічна невагомість, яку можна відчути на Землі: захоплива інтерактивна виставка в Одесі
Протягом жовтня одесити та гості Одеси мають змогу відвідати космічну виставку-пригоду "Космос Ваш", та побачити і відчути те, про що раніше могли лише мріяти.
Давно фантазували про можливість побачити космос, не задираючи вночі голови до неба? Тоді маєте можливість: відвідувачів незвичайної виставки чекає понад 40 космічних зон на площі аж 1000 м², де можна не лише пасивно спостерігати за експонатами, а й випробувати їх – чи то й себе – у дії.
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Відчути себе космонавтом можна і на Землі, адже у програмі:
- тренажери космонавтів;
- випробування космонавтів перед польотом;
- екскурсія по Міжнародній космічній станції та дослідження Марсу;
- знайомство з інопланетянами;
- відвідання плазмокімнати;
- можливість прямого спілкування з космонавтами на орбіті;
- управління місяцеходом;
- і навіть відправлення вашого голосу на Венеру, Марс та Юпітер!
Організатори пропонують своїм відвідувачам різного віку безліч цікавинок: від інтерактивних експонатів та пізнавальних майстер-класів до зон віртуальної реальності та справжніх космічних тренажерів.
Виставка-пригода "Космос Ваш": відео
Гості виставки можуть дізнатися свою вагу на різних планетах, відчути на собі підвищену гравітацію або ж взагалі стан невагомості; створити власний мінісвіт, віртуально прогулятися по Міжнародній космічній станції чи просто помилуватися видом на Землю з космічного корабля – захопливо настільки, що дуже легко втратити лік часу.
Ті, хто уже відвідав космос на землі, залишили безліч позитивних відгуків у соцмережах:
- Велике дякую @kosmosvash за занурення в іншу реальність!
- З відкритим ротом ходила навіть мама.
- Була налаштована дуже скептично, але як показала практика, виставка виявилася дуже хороша. Отримали масу емоцій і велике задоволення!!!
- Цікава, пізнавальна, а головне інтерактивна виставка-пригода, пов'язана з космосом.
Фотографії з фейсбук-сторінки "Космос Ваш"
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Де: м. Одеса, Південна дорога, 101А, ТРЦ Riviera, 2 поверх
Дати та час виставки: щодня до 31 жовтня 2021 року з 10:00 до 21:00
Вартість квитка:
- дорослий 260 грн у будні та 290 грн у вихідні;
- дитячий 160 та 190 грн відповідно;
- дітки до 3-х років можуть відвідати виставку безплатно.
У вартість квитка входять усі пригоди, а сам він діє протягом усього дня, тож якщо вам треба буде перевести дух, то можна безліч раз покидати виставку та повертатися.
Також варто слідкувати за новинами у Facebook і Instagram, адже по спеціальним дитячим запрошеннями діти зможуть потрапити на виставку безплатно!
Важливо! Діти до 14 років можуть відвідувати виставку тільки в супроводі дорослого. Також варто звернути увагу, що дитяче запрошення дійсне тільки в супроводі дорослого, який купив квиток за повною вартістю. На 1 дорослого не більше 1 запрошення.
Телефон для контактів: +380 (50) 017-77-80