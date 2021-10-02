Львів перетворився на театральну сцену: які вистави відбуватимуться на фестивалі "Золотий лев"
Джерело:"Золотий лев"
Центр Львова став великою сценою для виступів в рамках міжнародного театрального фестивалю "Золотий лев". Він триватиме до 8 жовтня. Вистави відбуватимуться в театрах, на площі біля оперного театру та у дворику Львівської ратуші. Про події, які варто відвідати – читайте у матеріалі.
На вихідні 2 – 3 жовтня у Львові синоптики прогнозують сонячну та доволі теплу погоду. Тому дивитися вистави просто неба – суцільне задоволення.
До слова Концерт Монатіка чи екшен про Бонда: як цікаво провести вихідні 2 – 3 жовтня у Києві
Програма фестивалю
Вистава "Весела історія царівни Несміяни"Коли: 2 жовтня, 14:00
Тривалість: 50 хвилин
Локація: площа перед Оперним театром
На глядачів очікує цікаве дійство від професіоналів своєї справи. Виставу покаже Київський вуличний театр "Highlights".
Вистава "Any show"Коли: 2 жовтня, 15:30
Тривалість: 75 хвилин
Локація: площа перед Оперним театром
Виставу презентують резиденти Одеського театру Маскі "корпорації клоунів Orange mood".
Вистава "Театр сміху й гріху, або Український Декамерон"Коли: 2 жовтня, 17:00
Тривалість: 135 хвилин
Локація: театр "Воскресіння", площа Генерала Григоренка, 5
Команда Чернігівського обласного Молодіжного театру підготувала виставу на 2 дії, які відбуватиметься в теплому та затишному театрі.
Вистава "Це все вона"Коли: 2 жовтня, 19:30
Тривалість: 90 хвилин
Локація: Перший театр, вулиця Гнатюка, 11
Виставу покаже Незалежний театральний проєкт – команда молодих та амбіційних киян.
Вистава "Емігранти"Коли: 3 жовтня, 16:00
Тривалість: 110 хвилин
Локація: театр "Воскресіння", площа Генерала Григоренка, 5
Виставу покажуть спільно два колективи театру – Petofi з Угорщини та Jokai зі Словаччини. Обидвом колективам дуже близька тема їхнього виступу.
Вистава "Маленький принц"Коли: 3 жовтня, 18:00
Тривалість: 60 хвилин
Локація: Перший театр, вулиця Гнатюка, 11
Поверне в дитинство та мудру казку Антуана де Сент-Екзюпері камерний театр Бартока з Угорщини. Є вікові обмеження – глядачі мають бути старші 14 років.
Вистава "Top Girls" (18+)Коли: 3 жовтня, 19:00
Тривалість: 180 хвилин
Локація: театр Лесі, вулиця Городоцька, 36
Презентують свою працю актори Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Важливо! Діють вікові обмеження 18+.
Вистава "Америка"Коли: 3 жовтня, 19:30
Тривалість: 120 хвилин
Локація: театр "Воскресіння", площа Генерала Григоренка, 5
Виставу покаже команда Львівського академічного театру "Воскресіння".
Про фестиваль
Перші заходи відбувались у 1989 році, проте свою назву та концепт остаточно сформувалися вже у Незалежній Україні. Слово експеримент стало ключовим у концепції фестивалю 1994 р., іменувався першим фестивалем молодіжного експериментального театру. Починаючи з 1996 року він проводиться під девізом "Класика очима експерименту".
Як відбувалось відкриття фестивалю: відео