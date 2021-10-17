Натхнення не тільки від осінніх барв: 4 незабутні виставки у Києві

Культурне життя столиці цвісти буйним цвітом. У Києві зараз є багато активних виставок, проте Afisha24 обрала 4 найцікавіші експозиції, які варто побачити до кінця жовтня.

Усі вони про трансформації – зовнішні та внутрішні. Виставки дуже різні за змістом, проте кожна з них змушує глядача задуматися над побаченим.

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"Це мені можна"

: до 24 жовтня, з середи по неділю з 16:00 до 17:30: дворик Музею Ханенків, вулиця Терещенківська, 15 – 17: вхід вільний

Це дуже глибока виставка, на якій представлені роботи митців з та без синдрому Дауна – це творці "ательенормально" і студії "Роза". На експозиції можна побачити експонати з глини з Європи та Азії різних епох, або ж – явлення митців про ці моменти.

"В акваторії заводу купатися було заборонено"

: до 24 жовтня: М17, вулиця Антоновича, 102 – 104: вхід – 100, пільговий 70 гривень

Історія трансформації Одеського судноремонтного заводу СРЗ-2 в культурну творчу лабораторію в роботах художників, документах, артефактах. Історія вмирання і відродження на прикладі одного об'єкта

"Футуромарення"

: до 30 січня: "Мистецький Арсенал", вулиця Лаврська, 10 – 12: вхід 100 гривень, пільговий 50

На виставці представлені роботи українських художників 20 років минулого століття. Організатори хотіли продемонструвати, як творці того часу бачили перехід від творчості минулого до майбутнього.

Експрес "Одеса-Київ"

: до 4 грудня: галерея "ЦЕХ", вулиця Кирилівська, 69: вхід вільний

Ця виставка буде цікава не тільки тим, хто любить подорожувати, але й тим, хто намагається мінімізувати подорожі в Укрзалізниці (і дарма!). Всі роботи на експозиції – це види з вікна поїзда. Їх збирав Євген Петров під час подорожей у ранкові години.