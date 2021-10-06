Не тільки парк розваг чи виставкові площі: 10+1 ідей куди піти на ВДНГ

ВДНГ – один з найбільших майданчиків для різноманітного відпочинку, виставок та виступів. Територія комплексу – майже 300 гектарів, на яких часом можна навіть загубитися. Щоб не гаяти час на нудні локації, Afisha24 підготувала добірку з найцікавіших подій у парку!

У добірці представлені 11 ідей для відпочинку дорослих та дітей. Обирайте те, що ближче до душі!

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Урбан-парк

: вхід вільний: не обмежені: немає

Урбан-парк на ВДНГ – це частина найбільшого та найсучаснішого спортивного кластера в Україні. Простір призначений для вуличних культур, активного дозвілля, спорту. Тут можна розважитися у скейт-парку, поганяти на баскетбольному майданчику, випробувати свої сили на заняттях з воркауту, паркуру, танців чи стрітболу. Також обладнані доріжки для бігу та великий дитячий майданчик.

Планета динозаврів

: 100 – 190 гривень: щоденно 10:00 – 20:00: немає

​​Ця розвага буде цікава не тільки малечі, але й для дорослих. Тут розташовані анімовані моделі в реальному розмірі динозаврів, доісторичних птахів та летючих рептилій, що колись населяли Землю. Для повноти вражень біля кожного з них відтворили умови, в яких ці тварини існували.

Галерея сталевих фігур

: від 150 гривень: 10:00–20:00: понеділок

Майже 100 експонатів із заліза розташовані у галереї сталевих фігур. Унікальність колекції полягає в тому, що ці фігури створено вручну з гальмівних колодок, ланцюгів та інших подібних деталей. Тут ви зможете осідлати стильний Харлей, посидіти на троні з Гри Престолів чи потиснути руку Дарту Вейдеру, можна побачити героїв улюблених серіалів та фільмів, а також круті автомобілі, в яких можна відчути себе мільйонером.

Пейнтбольний клуб "GANZ"

: від 350 гривень: 10:00 – 20:00 (за попереднім записом): немає

Пейтнбол та лазертааг – командні ігри, під час яких компанія згуртовується та проходить короткий курс справжнього бійця. Цей острівок розваг на ВДНГ прийдеться до смаку любителям активного відпочинку, який можна поєднати зі смачними посиденьками за барбекю після. Тут також є зона відпочинку, квести, аніматори, кейтеринг та організація виїзних ігор будь-якої складності.

Мотузковий ​​SkyPark

: 60 – 120 гривеньз 10:00 – 20:00: немає

В мотузковому парку можна випробувати свою винахідливість. Наприклад, з підказками інструкторами, але лише власними силами пройти мотузкову спіраль ДНК чи загадковий тибетський мостик? Цікаво буде дітям від 3 років, є траси й для дорослих різного рівня складності.

Танкодром та квадротрек "Екстрім-Рент"

: від 250 гривень: з 11:00 – 21:00: понеділок

Це місце на ВДНГ сподобається любителям екстриму та гострих відчуттів. Можна взяти в оренду квадрацикли або мотоцикли і відчути себе гонщиком першого класу!

Kitchen&Garden

: вхід вільний11:00 – 21:00: понеділок

Тут розташований магазин-студія декоративних рослин та центр садівництва. А ще – затишне кафе серед зеленого саду. Можна прогулятися, випита запашної кави або ароматного чаю, полежати в гамаку та насолодитися моментом.

Музей науки

: 100 – 150 гривень: 10:00-20:00: понеділок

Тут відбуваються фізичні звичайні дива. У просторі є понад 120 інсталяцій та експонатів, які захоплюють увагу дітей та дорослих. А ще у Музеї науки можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та багатокілограмовий кристал та ще багато цікавого!

TELEPORT360

: від 120 гривень: 12:00 – 20:00 за попереднім записом: понеділок, вівторок

На території ВДНГ є також унікальний сферичний кінотеатр. Завдяки особливій будові куполу, перегляд фільмів перетворюється на справжнє шоу. Картинка та звук з будь-якого ракурсу вражають якістю та дарують неповторні емоції.

Планета метеликів

: 120 – 140 гривень: з 10:00 до 17:00 (кожну годину на 45 хвилин): немає

Єдина в Україні виставка-ферма живих метеликів у справжньому тропічному лісі. Організатори дозволяються брати метеликів на руки та фотографуватися.

Музей гітар

: 100 – 200 гривень: 11:00 – 20:00: понеділок

Тут представлені гітари та різні музичні інструменти, відомих світових брендів. На експозиції представлені екземпляри від початку XX століття та декілька інструментів світових зірок. Загалом є понад 400 експонатів гітар з приватної колекції.