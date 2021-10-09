Фантастическое световое шоу и великолепная музыка – уже сегодня, 9 октября, во Львове

Уже в эту субботу на аутентичной и уникальной локации под атмосферный электронный саунд команда INRUSH устроит для львовян невероятную вечеринку.

В ночь с 9 на 10 октября команда INRUSH подготовила новую особую локацию KIVSH и пригласила известных украинских исполнителей электронной музыки, чтобы перенести гостей в теплую атмосферу Paradise City 80-х.

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Кроме трендового саунда от гостей из Днепра MONASTETIQ, на вечеринке вас ожидает уникальное и потрясающее световое шоу, а замечательная акустическая система позволит вам насладиться действом сполна.

Аутентичная локация, тематичность вечеринки и отличное мелодичное звучание – все это как глоток свежего воздуха посреди осени. Уже совсем скоро мы окунемся в эту атмосферу,

– приглашает команда INRUSH.

Вас этой ночью будут качать:

MONASTETIQ

RULA

Varlam

Kravetskiy

Кто такие MONASTETIQ

MONASTETIQ – украинское электронное дуо, чьи треки постоянно занимают высокие позиции в чартах и ​​звучат на самых известных мировых фестивалях. Они также получили поддержку своей музыки в сетах Carl Cox, Maceo Plex, Adam Beyer и других известных диджеев.

Приглашение в Paradise City от INRUSH

О погоде, говорят организаторы, можно не переживать, поскольку все действо будет происходить также в помещении, декор которого обещают сделать сюрпризом.

Что известно о месте события

Новая уникальная и масштабная локация Новая уникальная и масштабная локация KIVSH – это креативное пространство во Львове, которое лишь недавно открыло свои двери гостям. Когда-то здесь были цеха завода автопогрузчиков, поэтому масштабы можно себе представить.