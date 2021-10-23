Это еще не все, – экс-солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха о выступлениях группы после распада
Источник:Шоу "Слава+"
"НеАнгелы" радовали своим творчеством на протяжении 15 лет, поэтому весть о распаде в марте 2021 года не на шутку огорчила фанатов. Однако и после распада группа продолжила свою концертную деятельность. Почему? Читайте дальше.
После сообщения о распаде "НеАнгелы" 16 мая дали "последний концерт группы", как отмечается на их странице в фейсбук.
Читайте также Дантес взорвал сеть анонсом первого сольного концерта в Киеве: когда состоится
Однако в конце октября экс-солистка Виктория Смеюха на большом интервью у "Славы+" утвердительно ответила на вопрос, будут ли у группы еще совместные корпоративы. И даже добавила, что теперь спрос на их выступления увеличился. "Вот такой феномен", – с улыбкой отметила певица.
У нас все плавно. У нас все как-то происходит вовремя, и как произошло с коллективом (имеется ввиду плавный его распад, – 24 канал), так и произойдет с концертами,
– объяснила Виктория совместные выступления со Славой Каминской после распада "НеАнгелов".
Виктория считает, что должно пройти время / Фото с Тамблера "Телегид"
Вас может заинтересовать Практически доживали – Виктория Смеюха о последнем годе существования "НеАнгелов"
В интервью певица отметила и то, что ее интуиция подсказывает, что для группы "это еще не все". В частности и потому, что чувствует ответственность и считает, что нельзя резко уйти по щелчку пальцев после того, сколько они дали людям за 15 лет совместной деятельности.
И хоть ждать новых песен "НеАнгелов", похоже, все же не придется, но, возможно, мы еще услышим столь любимые песни в живом исполнении.
Полное интервью Виктории Смеюхи на шоу "Слава+": смотреть видео онлайн