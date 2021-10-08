Кино, вино и музыка 5 самых интересных событий в Киеве на выходные

Погода в выходные 9 - 10 октября в Киеве будет прохладной. Однако это не мешает насладиться осенью и интересными событиями. Редакция Afisha24 сделала подборку самых интересных событий, которые произойдут в ближайшее время.

Если же вы совсем не любите холод, то в списке есть и кинопоказы и фестиваль глинтвейна. Выбирайте события, которые больше вам по вкусу!

Актуально Группа "Фиолет" отправляется во Всеукраинский тур с 11 октября: расписание выступлений

Выставка Такой разный Ройтбурд

: 6 – 17 октября: Национальный музей, Киевская картинная галерея, улица Терещенковская, 9: 70 гривен

В Киевской национальной галерее началась первая из цикла выставка, посвященная памяти выдающегося художника Александра Ройтбурда. Художник имел характерный незабываемый стиль. Больше о проекте "Такой разный Ройтбруд" мы писали тут.

Фестиваль джаза и глинтвейна

: 9 октября, з 14:00: ботанический сад имени Николая Гришко, улица Выдубицкая 40: 60 гривен

В ботсаду имени Гришка состоится фестиваль джаза и глинтвейна. Организаторы уже раскрыли, что событие будет проходить в розарии, Где установят сразу две сцены. Также заявлено несколько видов глинтвейна и вин. Атмосферу уюта дополнит распродажа винтажных вещей, винила и книг.

Веном 2: Карнаж

: предварительный просмотр з 8 октября: от 80 гривен

Официальный старт проката фильма "Веном 2: Карнаж" – 14 октября. Но часть кинотеатров запустила допремьерный показ. В Киеве ленту можно посмотреть в 15 кинотеатрах Среди них – Планета Кино, Мультиплекс и Жовтень.

Это вторая часть "антисупергеройського" блокбастера от Marvel. Если вы не являетесь сторонником комиксов, то перечень новых фильмов в прокате тут.

Новое немецкое кино

: 8 – 10 октября: кинотеатр Октябрь, улица Константиновская, 26: 80 гривен

В кинотеатре "Октябрь" проходит 27 фестиваль Нового немецкого кино. Посетители могут познакомиться с новинками кинематографа Германии. В рамках мероприятия предусмотрено несколько показов.

Er.J. Orchestra dub wire EXPERIENCE

: 10 октября о 19:00: Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского, улица Архитектора ГороГдецького, 1-3 / 11: 220 – 650 гривен

В Киеве выступит легендарная группа Er.J.Orchestra. Она играет музыку, основанный на интерпретации и воспроизводстве средневековых и славянских мотивов, органично сочетаются с народным, джазовым и академичним звучанием. На концерте будут звучать яркие композиции в стилистике world music с современными интонациями, и интуитивно-импровизационным вокалом Maria Kebu.