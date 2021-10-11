Концерт в кино: выступление MUSE на олимпийском стадионе будут транслировать в сети Multiplex

Документальный фильм о наибольшем концерте легендарной британской группы Muse буду транслировать в сети кинотеатров Multiplex. Показ состоится 22 октября.

Концерт проходил на Олимпийском стадионе столицы Италии с аудиторией в 60 000 человек. Поэтому исполнители с большого экрана играть хиты, а атмосферу создаст аудитория слушателей.

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Концерт в кино: детали

Шоу проходило в рамках The Unsustainable Tour в 2013 году. Muse объехала с ним все главные концертные площадки мира. Оно считается одной из самых экстравагантных постановок группы за всю ее историю.

В плейлисте – самые известные композиции исполнителей и хиты с их альбома "The 2nd Law":

"Animals";

"Explorers";

"Hysteria";

"Feeling Good";

"Madness";

"Time Is Running Out";

"Survival";

"Isolated System" тощо.

Событие длилось полтора часа, в течение которых поклонники наслаждались каждой музыкальной нотой. Даже в записи сохранилась ощутимая атмосфера драйва, что окутывала огромный стадион!

Цены на билеты зависят от города показа. В среднем от 150 до 250 гривен.

Промо выступления: видео