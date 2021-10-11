Кроме концертов музыкантов 11 - 17 октября во Львове пройдут выставки и спектакли, стендап-вечера и кинопоказы.
Актуально "Цветение повседневности": почему стоит посетить выставку литовских фотохудожников во Львове
Неделя австрийского кино "Лис в норе"
В рамках недели австрийского кино во дворце культуры покажут драму "Лис в норе". Это лента 2020 года. В ней действия происходят в тюремной школе. Знакомство учителя Фукса с таинственной и замкнутым в себе ученицей заставляет его вспомнить свой самый большой страх.
Выставка Владимира Лободы "Человеческая комедия"
Яркая и незабываемая выставка живописи представителя украинского андеграунда конца 1960 – начала 1990-х годов. На выставке также будет экспонироваться масштабный графический цикл "Большое путешествие на Украине" (1986), а также произведения из живописных серий "Молчание" (1992), "Концерт" (1992), "Город" (1993), "На рядные" (2008 ).
Детский спектакль "Золушка"
В основе нашего музыкального произведения лежит хорошо известная сказка "Золушка" – о трудолюбивой девочке, злой мачехе и ее ленивых дочерей – Колючку и Злюку. Хорошая поучительная история продолжает радовать и удивлять маленьких и взрослых.
Концерт Latexfauna
Latexfauna всегда легко узнать по мелодичности и странными текстами. Саунд завораживающий кардинально отличается от всего, что мы до сих пор слышали. Чтобы услышать вживую – покупайте Билеты и наслаждайтесь выступлением вживую.
Клип композиции "Одиссея": видео
Стендап концерт у CULT club
Традиционная веселое и легкая пятница с лучшими комиками! Здесь будет смешно, тепло и атмосферно. За хорошее настроение будут отвечать:
- Антон Тимошенко;
- Олег Грюндик;
- Тарас Яремий;
- Влад Морозов;
- Вадим Дзюнько.
Жадан и Собаки
Харьковская панк-команда Жадан и Собаки возвращается во Львов с проверенными бенгерамы и новыми композициями. Истории с драйвовой музыкой, со смыслом, что близок их сторонникам.
The Hardkiss: Живая и не железная
Выступление во Львове состоится в рамках Всеукраинского тура. На концерте будут звучать композиции с нового альбома и любимые хиты.
Концепция альбома - Жизнь. Это не "космическая ласточка", а живая птица в своей естественной среде. Простейшие чувства и эмоции, которые сопровождают нас каждый день. В центре всех историй продолжает оставаться Женщина. Этот альбом о ней – то, что живая и остро чувствует,
– рассказывает Юлия Санина.
Клип – презентация: видео