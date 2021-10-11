Крім концертів музикантів 11 – 17 жовтня у Львові відбуватимуться виставки та вистави, стендап-вечори та кінопокази.
Актуально "Цвітіння повсякденності": чому варто відвідати виставку литовських фотохудожників у Львові
Тиждень австрійського кіно "Лисиця в норі"
В рамках тижня австрійського кіно в палаці культури покажуть драму "Лисиця в норі". Це стрічка 2020 року. У ній дії відбуваються у в'язничній школі. Знайомство вчителя Фукса з таємничою та замкненою в собі ученицею змушує його згадати свій найбільший страх.
Виставка Володимира Лободи "Людська комедія"
Яскрава та незабутня виставка живопису представника українського андеґраунду кінця 1960 – початку 1990-х років. На виставці також експонуватиметься масштабний графічний цикл "Велика мандрівка на Україну" (1986), а також твори із живописних серій "Мовчання" (1992), "Концерт" (1992), "Місто" (1993), "На рядні" (2008).
Дитяча вистава "Попелюшка"
В основі нашого музичного твору лежить добре відома казка "Попелюшка" – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих дочок – Колючку і Злюку. Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати маленьких і дорослих.
Концерт Latexfauna
Latexfauna завжди легко впізнати за мелодійністю та дивними текстами. Саунд, що зачаровує, кардинально відрізняється від усього, що ми досі чули. Щоб почути наживо – купуйте квитки та насолоджуйтесь виступом наживо.
Кліп композиції "Одісея": відео
Стендап концерт у CULT club
Традиційна веселе та легка п'ятниця з кращими коміками! Тут буде смішно, тепло та атмосферно. За гарний настрій відповідатимуть:
- Антон Тимошенко;
- Олег Грюндік;
- Тарас Яремій;
- Влад Морозов;
- Вадим Дзюнько.
Жадан і Собаки
Харківська панк-команда Жадан і Собаки повертається до Львова з перевіреними бенгерами та новими композиціями. Історії з драйвовою музикою, з сенсом, що близький їхнім прихильникам.
The Hardkiss. Жива і не залізна
Виступ у Львові відбудеться у рамках Всеукраїнського туру. На концерті лунатимуть композиції з нового альбому та улюблені хіти.
Концепція альбому – Життя. Це не "космічна ластівка", а жива пташка у своєму природному середовищі. Найпростіші почуття та емоції, які супроводжують нас кожного дня. У центрі всіх історій продовжує залишатись Жінка. Цей альбом про неї – ту, що жива та гостро відчуває,
– розповідає Юлія Саніна.
Кліп – презентація: відео