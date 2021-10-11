Концерт The Hardkiss и Latexfauna, выставки и спектакли: самые интересные события во Львове
Источник:24 канал
В культурной столице Украины на этой неделе запланирован ряд концертов, на которые с нетерпением ждет публика. Среди них - выступление The Hardkiss и Latexfauna. Детали в подборке Afisha24.
Кроме концертов музыкантов 11 - 17 октября во Львове пройдут выставки и спектакли, стендап-вечера и кинопоказы.
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Неделя австрийского кино "Лис в норе"Дата: 13 октября, 19:00
Локация: Дворец культуры имени Гната Хоткевича, улица Кушевича, 1
Билеты: вход свободный
В рамках недели австрийского кино во дворце культуры покажут драму "Лис в норе". Это лента 2020 года. В ней действия происходят в тюремной школе. Знакомство учителя Фукса с таинственной и замкнутым в себе ученицей заставляет его вспомнить свой самый большой страх.
Выставка Владимира Лободы "Человеческая комедия"Дата: до 7 ноября
Графік: вторник – пятница 11:00-17:00, выходные 10:00-18:00
Локація:Дворец Лозинского (улица Стефаника, 3)
Квиток: 20 – 90 гривен
Яркая и незабываемая выставка живописи представителя украинского андеграунда конца 1960 – начала 1990-х годов. На выставке также будет экспонироваться масштабный графический цикл "Большое путешествие на Украине" (1986), а также произведения из живописных серий "Молчание" (1992), "Концерт" (1992), "Город" (1993), "На рядные" (2008 ).
Детский спектакль "Золушка"Дата: 16 октября, 12:00
Локація:Львовский оперный театр, проспект Свободы, 28
Квиток: 75 – 400 гривен
В основе нашего музыкального произведения лежит хорошо известная сказка "Золушка" – о трудолюбивой девочке, злой мачехе и ее ленивых дочерей – Колючку и Злюку. Хорошая поучительная история продолжает радовать и удивлять маленьких и взрослых.
Концерт LatexfaunaЛокація: FESTrepublic club, улица Старознесенская, 24-26
Дата: 15 октября 20:00
Билеты: от 400 гривен
Latexfauna всегда легко узнать по мелодичности и странными текстами. Саунд завораживающий кардинально отличается от всего, что мы до сих пор слышали. Чтобы услышать вживую – покупайте Билеты и наслаждайтесь выступлением вживую.
Клип композиции "Одиссея": видео
Стендап концерт у CULT clubДата: 15 октября, 20:00
Локація: CULT club, улица Чайковского, 7
Билеты: 250 – 300 гривен
Традиционная веселое и легкая пятница с лучшими комиками! Здесь будет смешно, тепло и атмосферно. За хорошее настроение будут отвечать:
- Антон Тимошенко;
- Олег Грюндик;
- Тарас Яремий;
- Влад Морозов;
- Вадим Дзюнько.
Жадан и СобакиЛокація: FESTrepublic club,улица Старознесенская, 24-26
Дата: 16 октября 19:00
Билеты: 300 – 500 гривен
Харьковская панк-команда Жадан и Собаки возвращается во Львов с проверенными бенгерамы и новыми композициями. Истории с драйвовой музыкой, со смыслом, что близок их сторонникам.
The Hardkiss: Живая и не железнаяЛокація: ночной клуб Малевич, проспект Черновола, 2
Дата: 16 октября, 20:00
Билеты: 590 – 1490 гривен
Выступление во Львове состоится в рамках Всеукраинского тура. На концерте будут звучать композиции с нового альбома и любимые хиты.
Концепция альбома - Жизнь. Это не "космическая ласточка", а живая птица в своей естественной среде. Простейшие чувства и эмоции, которые сопровождают нас каждый день. В центре всех историй продолжает оставаться Женщина. Этот альбом о ней – то, что живая и остро чувствует,
– рассказывает Юлия Санина.
Клип – презентация: видео