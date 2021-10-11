Концерт The Hardkiss и Latexfauna, выставки и спектакли: самые интересные события во Львове

В культурной столице Украины на этой неделе запланирован ряд концертов, на которые с нетерпением ждет публика. Среди них - выступление The Hardkiss и Latexfauna. Детали в подборке Afisha24.

Кроме концертов музыкантов 11 - 17 октября во Львове пройдут выставки и спектакли, стендап-вечера и кинопоказы.

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Неделя австрийского кино "Лис в норе"

: 13 октября, 19:00: Дворец культуры имени Гната Хоткевича, улица Кушевича, 1: вход свободный

В рамках недели австрийского кино во дворце культуры покажут драму "Лис в норе". Это лента 2020 года. В ней действия происходят в тюремной школе. Знакомство учителя Фукса с таинственной и замкнутым в себе ученицей заставляет его вспомнить свой самый большой страх.

Выставка Владимира Лободы "Человеческая комедия"

: до 7 ноября: вторник – пятница 11:00-17:00, выходные 10:00-18:00:Дворец Лозинского (улица Стефаника, 3): 20 – 90 гривен

Яркая и незабываемая выставка живописи представителя украинского андеграунда конца 1960 – начала 1990-х годов. На выставке также будет экспонироваться масштабный графический цикл "Большое путешествие на Украине" (1986), а также произведения из живописных серий "Молчание" (1992), "Концерт" (1992), "Город" (1993), "На рядные" (2008 ).

Детский спектакль "Золушка"

: 16 октября, 12:00:Львовский оперный театр, проспект Свободы, 28: 75 – 400 гривен

В основе нашего музыкального произведения лежит хорошо известная сказка "Золушка" – о трудолюбивой девочке, злой мачехе и ее ленивых дочерей – Колючку и Злюку. Хорошая поучительная история продолжает радовать и удивлять маленьких и взрослых.

​​Концерт Latexfauna

: FESTrepublic club, улица Старознесенская, 24-26: 15 октября 20:00: от 400 гривен

Latexfauna всегда легко узнать по мелодичности и странными текстами. Саунд завораживающий кардинально отличается от всего, что мы до сих пор слышали. Чтобы услышать вживую – покупайте Билеты и наслаждайтесь выступлением вживую.

Клип композиции "Одиссея": видео

Стендап концерт у CULT club

: 15 октября, 20:00: CULT club, улица Чайковского, 7: 250 – 300 гривен

Традиционная веселое и легкая пятница с лучшими комиками! Здесь будет смешно, тепло и атмосферно. За хорошее настроение будут отвечать:

Антон Тимошенко;

Олег Грюндик;

Тарас Яремий;

Влад Морозов;

Вадим Дзюнько.

Жадан и Собаки

: FESTrepublic club,улица Старознесенская, 24-26: 16 октября 19:00: 300 – 500 гривен

Харьковская панк-команда Жадан и Собаки возвращается во Львов с проверенными бенгерамы и новыми композициями. Истории с драйвовой музыкой, со смыслом, что близок их сторонникам.

The Hardkiss: Живая и не железная

: ночной клуб Малевич, проспект Черновола, 2: 16 октября, 20:00: 590 – 1490 гривен

Выступление во Львове состоится в рамках Всеукраинского тура. На концерте будут звучать композиции с нового альбома и любимые хиты.

Концепция альбома - Жизнь. Это не "космическая ласточка", а живая птица в своей естественной среде. Простейшие чувства и эмоции, которые сопровождают нас каждый день. В центре всех историй продолжает оставаться Женщина. Этот альбом о ней – то, что живая и остро чувствует,

– рассказывает Юлия Санина.

Клип – презентация: видео