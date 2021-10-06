Космическая невесомость, которую можно почувствовать на Земле: увлекательная выставка в Одессе

В течение октября одесситы и гости Одессы могут посетить космическую выставку-приключение "Космос Ваш", и увидеть и почувствовать то, о чем раньше могли только мечтать.

Давно фантазировали о возможности увидеть космос, не задирая ночью голову до неба? Тогда имеете возможность: посетителей необычной выставки ждет более 40 космических зон на площади до 1000 м², где можно не только пассивно наблюдать за экспонатами, но и испытать их – или себя – в действии.

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Почувствовать себя космонавтом можно и на Земле, ведь в программе:

тренажеры космонавтов;

испытания космонавтов перед полетом;

экскурсия по Международной космической станции и исследование Марса;

знакомство с инопланетянами;

посещение плазмокимнаты;

возможность прямого общения с космонавтами на орбите;

управление луноходом;

а также отправка вашего голоса на Венеру, Марс и Юпитер!

Организаторы предлагают своим посетителям всех возрастов множество интересностей: от интерактивных экспонатов и познавательных мастер-классов до зон виртуальной реальности и настоящих космических тренажеров.

Выставка-приключение "Космос Ваш": видео

Гости выставки могут узнать свой вес на разных планетах, почувствовать на себе повышенную гравитацию или вообще состояние невесомости; создать собственный мини-мир, виртуально прогуляться по Международной космической станции или просто полюбоваться видом на Землю из космического корабля – увлекательно настолько, что очень легко потерять счет времени.

Те, кто уже посетил космос на земле, оставили множество положительных отзывов в соцсетях:

Спасибо большое @kosmosvash за погружение в другую реальность!

С открытым ртом ходила даже мама.

Была настроена очень скептически, но как показала практика, выставка оказалась очень хороша. Получили массу эмоций и большое удовольствие!!!!

Интересная, познавательная, а главное интерактивная выставка-приключение, связанная с космосом.

Фотографии фейсбук-страницы "Космос Ваш"

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взрослый 260 грн в будни и 290 грн в выходные;

детский 160 и 190 грн соответственно;

дети до 3-х лет могут посетить выставку бесплатно.

: г. Одесса, Южная дорога, 101А, ТРЦ Riviera, 2 этаж: ежедневно до 31 октября 2021 года с 10:00 до 21:00

В стоимость билета входят все приключения, а сам он действует в течение всего дня, поэтому если вам надо будет перевести дух, то можно множество раз покидать выставку и возвращаться назад.

Также стоит следить за новостями в Facebook и Instagram, ведь по специальным детским приглашениям дети смогут попасть на выставку бесплатно!

Важно! Дети до 14 лет могут посещать выставку только в сопровождении взрослого. Также стоит обратить внимание, что детское приглашение действительно только в сопровождении взрослого, который купил билет по полной стоимости. На 1 взрослого не более 1 приглашения.

Телефон для контактов: +380 (50) 017-77-80