Лидер культовой группы Rammstein выступит в Украине: дата концерта Тилля Линдеманна

Скандальный немецкий исполнитель выступит в Киеве уже в начале 2022 года. Он приедет с новой группой и шоу Till Lindemann. Выступление пройдет в рамках европейского тура Ich Hasse Kinder.

В переводе это означает "я ненавижу детей". Название тура родилась от одноименной песни.

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Линдеманн выступит в киевском клубе Stereoplaza. Концерт запланирован на 18 января 2022 года. Певец вернется в Украину уже с новой группой в рамках европейского тура Ich Hasse Kinder.

Стоимость билетов стартует от 2 000 гривен за место в фан-зоне. Самые дорогие места стоят 13 000 гривен.

Тур получил название в честь одноименной песни, которую музыкант выпустил в День защиты детей. Однако эпатаж только начинался: в композицию сняли клип в Москве. Сюжет видео работы разворачивается в 1989 году в одной из школ СССР.