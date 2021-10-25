Никогда еще не был во Львове, – WellBoy готовится к особому концерту
Источник:24 канал
Новая звезда украинской сцены Wellboy выступит с концертом в Киеве. Событие состоится уже 19 ноября. Артист записал для читателей Afisha24 эксклюзивное приглашение.
Wellboy пообещал, что исполнит песни, уже ставшие хитами. Также артист сыграет и споет новые, еще не записаны композиции.
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Первое выступление во Львове
Антон Вельбой (Wellboy) даст первый большой концерт в Malevich Concert Arena, во Львове. Услышать любимые треки о гусях и вишне можно будет 19 ноября в 20:00. Билеты на выступление звезды стоят от 190 гривен.
Будем петь песни: старые и новые, а также не опубликованы треки. А еще - врываться и душевно петь под укулеле,
– отметил Wellboy.
Артист признался, что это также его первое путешествие в город Льва. Поэтому Wellboy хочет насладиться городом и выступлением на полную.
Приглашение Антона Wellboy: смотрите видео
Кто такой Wellboy
Антон Вельбой – простой парень из украинского села Грунь. Он начал свой творческий путь благодаря шоу "Х-фактор". Исполнитель дошел до финала, но не выиграл конкурс. Однако уникальность парня увидел продюсер Юрий Бардаш – так началась карьера исполнителя.
Wellboy известен благодаря хиту "Гуси". Песня за 4 месяца собрала более 10 миллионов просмотров на ютубе до сих пор держится в чартах музыкальных платформ.