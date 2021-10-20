Понимать, вдохновляться и создавать: в Киеве пройдет серия бесплатных лекций об искусстве

Серию лекций U.ART создали для того, чтобы вы могли погрузиться в искусство и понять связи между историческими элементами и современностью. Она включает литературу, мифологию, изобразительное искусство и все возможные его виды на пересечении различных культурных элементов.

Лекторы объяснять на примерах, что как возникли те или иные виды искусства. Они расскажут как вдохновляясь тем, что уже существует, создать что-то новое.

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Цикл лекций про искусство

Серия лекций U.Art направлена на культурную натренированность, которая поможет увидеть логику и культурные образы, политические и социальные настроения, а также технологическое развитие. Например, как азы изобразительного искусства влияют на UX дизайн, как древние мифы создают сегодня лучшие рекламы и научимся сознательно ценить искусство.

Взаимосвязи между ними и критическое мышление раскроют новый интересный мир. Поэтому организаторы уверены, что ваше вдохновение больше не будет нуждаться в музах.

Лекции будут проходить в оффлайне раз в 2 недели в UNIT.City, зал UNIT.Core по адресу улица Дорогожицкая, 3. Регистрация на каждую из событий будет проходить отдельно. Больше информации тут

Расписание лекций