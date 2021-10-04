Посмеяться от души: где посмотреть стендап в Киеве 4 – 10 октября
Источник:24 канал
Отдых после работы может быть разнообразным. Редакция Afisha24 сделала подборку выступлений комиков в столичных клубах и юмористические шоу. Это замечательный взаимный обмен: комики поделятся шутками, а зрители отблагодарят им искренним смехом.
Цена билетов на события стартует от 100 гривен, но все зависит от уровня юмориста. Хотя ситуации у всех схожие, посмотреть на них под другим углом, чтобы посмеяться – всегда хорошая идея.
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На всех событиях действуют противоэпидемические мероприятия. Поэтому соблюдайте дистанцию, дезинфицируйте руки и не забывайте про маски.
Открытый микрофон с Анной КочегуройДата: 4 октября 2021 года, 19:30
Локация: Underground Standup Club, улица Золотоворотская, 15
Билет: 50 гривен
Событие пройдет в формате свободного микрофона, где между собой будут соревноваться все желающие. У них будет 4 минуты, чтобы рассмешить зрителей, поразить их и запомниться. Вести шоу будет Анна Кочегура.
"Подпольный киноклуб"Дата: 6 октября 2021 года, 19:00
Локация: Underground Standup Club, улица Золотоворотская, 15
Билет: 150 гривен
Это формат, где комики, очень смешно общаются о любимых фильмах. Если этот вечер не планируете смотреть фильмы лично, то можно посмеяться над рецензиями юмористов.
Стендап в Urban GrillДата: 6 октября 2021 года, 19:30
Локация: Urban Grill, улица Хорива 25/12
Билет: от200 гривен
Жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения. Все это и многое другое на вечере стендап-комедии! Выступать Иван Жорноклей, Рамиль Янгулова, Сергей Степанисько, Максим Коновал.
Женский Stand UpДата: 6 октября 2021 года, 20:00
Локация: Бочка PUB, улица Крещатик, 19a
Билет: от 100 гривен
Выступать 4 комикесы: Маша Латария, Олеся Гостищева, Веста Гунченко, Даша Белоцерковець. Девушки шутить обо всем на свете, поэтому не медлите - приходите!
Комедийное шоу "Лезу с Советами"Дата: 7 октября 2021 года, 20:00
Локация: 32 Jazz Club, улица Воздвиженская, 32
Билет: от 300 гривен
Зрителей ждет импровизационное разговорное шоу, где авторы проекту создают юмор совместно со зрителями. Ведущий шоу стендап-комик Макс Вышинский рассказывает монолог, который плавно переходит в разговор с залом, к нему присоединяется комикесса Лера Мандзюк (комик Никита Шевчук), а дальше ... Дальше чистая импровизация!
"Просто стендап" в PestoДата: 9 октября 2021 года, 20:00
Локация: Pesto Cafe, ТЦ Аркадия, Днепровская набережная, 33
Билет: от 250 гривен
Мероприятие будет в формате небольшой камерной вечеринки, приправленной юмор и смехом. В программе будут авторские шутки известных столичных стендап-комиков. Выступать Юра Коломиец, Сергей Степанисько и Света Немонежина.
Stand-Up Comedy Space Андрея КолмачевскогоДата: 10 октября 2021 года, 19:00
Локация: Bel etage, улица Шота Руставели, 16А
Билет: от 250 гривен
Молодой и талантливый актер с остроумными шутками уже готовит свой микрофон для выступления перед столичной публикой. Если вы еще не знакомы с творчеством комика, лучшего случая все исправить – не найти!