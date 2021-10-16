Вечер воскресенья – прекрасное время, чтобы с помощью смеха набраться энергии на всю следующую неделю. Мы подобрали стендап-концерты для вас, а вам осталось лишь выбрать на свой вкус.
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"Женщина – олинклюзив" STAND UP – Аня Александрович
Стереотипы о "настоящих" женщинах и мужчинах рядом с ними, чем они должны заниматься, чего достичь до 30-ти, когда их день и где их место уже так достали!
Поэтому уже завтра без цензуры девочки расскажут, что думают о том, кто кому и когда должен.
На сцене – Аня Александрович, комикесса, актриса Театра и Кино, чьи тексты – о героях, которые живут в соседних домах и квартирах, истории из жизни, истории о мужчинах и женщинах, любви, детях и о наших с вами проблемах.
Что я могу сказать о Александрович? Ходячее приключение, сумка с дустом, награда и наказание, ум и глупость в одном флаконе ... скучно с ней не бывает...
– поделился мыслями Михаил Жонин, украинский актер театра, кино и дубляжа.
Музыкальное сопровождение вечера – группа "Каблуками по мостовой".
Фото с выступления Ани Александрович / Источник: Karabas
ROAST BATTLE KYIV (Рекомендуется лицам от 18 лет)
Прожарка комиков друг друга заставит ваши животы болеть от смеха.
Кто кого? Вашему вниманию 4 пары:
- Андрей Бережко – Костя Губеладзе;
- Сергей Хачко – Саша Полковников;
- Марина Войцеховская – Настя Гончарова;
- Слава Бу – Альберт Лалаян.
А вести шоу будет Рустам Эмирсалиев.
Просто Стендап / Stand Up в Сундук-Пабе (юмор 18+)
Веселая и смешная стендап-вечеринка ждет вас. Супер-порцию позитива подарят резиденты проекта "Подпольный Стендап":
- Дядя Женя – самый старый комик Украины, участник шоу "Комик на Миллион" и лауреат международного фестиваля комедии ISUF;
- Артур Петров – финалист шоу "Комик на Миллион";
- Света Немонежина – победитель шоу "Рассмеши комика".
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Стендап и вино
Вино и прекрасный юмор – рецепт чудесного вечера! За бокалом прекрасного напитка вас будут развлекать:
- Максим Коновал – победитель "Стендап шоу" на "Новом канале";
- Настя Дерская – победительница масштабного stand up фестиваля в Одессе и участница многих телепроектов, самая откровенная и бескомпромиссная стендап-комикесса Украины;
- Леша Ральников – участник телешоу "Гуднайт Клаб" на 1+1, сценарист комедийных шоу.