Вечір неділі – прекрасний час, щоб за допомогою сміху набратися енергії на весь наступний тиждень. Ми підібрали стендап-концерти для вас, вам залишилося лиш обрати на свій смак.

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"Жінка – олінклюзів" STAND UP – Аня Александрович

Стереотипи щодо "справжніх" жінок і чоловіків поруч з ними, чим вони повинні займатися, чого досягти до 30-ти, коли їх день та де їх місце уже так дістали!

Тож уже завтра без цензури дівчатка розкажуть, що думають про те, хто кому і коли винен.

На сцені – Аня Александрович, комікеса, актриса Театру і Кіно, а її тексти – про героїв, які живуть у сусідніх будинках і квартирах, історії з життя, історії про чоловіків і жінок, любов, дітей і про наші з вами проблеми.

Що я можу сказати про Александрович? Ходяча пригода, торба з дустом, нагорода і покарання, розум і дурість в одному флаконі ... нудно з нею не буває...

– поділився думками Михайло Жонін, український актор театру, кіно та дубляжу.

Музичний супровід вечора – гурт "Каблуками по бруківці".

Коли: 17 жовтня о 19:00

Де: Caribbean club, вулиця С. Петлюри, 4

Вартість квитка: 290 – 590 гривень



Фото з виступу Ані Александрович / Джерело: Karabas

ROAST BATTLE KYIV (Рекомендовано особам від 18 років)

Прожарка коміків один одного змусить ваші животи боліти від сміху.

Хто кого? Вашій увазі 4 пари:

Андрій Бережко – Костя Губеладзе;

Сергій Хачко – Саша Полковников;

Марина Войцеховська – Настя Гончарова;

Слава Бу – Альберт Лалаян.

А вести шоу буде Рустем Емірсалієв.

Коли: 17 жовтня о 18:30

Де: Urban, вулиця Саксаганського, 13/42

Вартість квитка: 290 гривень

Просто Стендап / Stand Up у Сундук-Пабі (гумор 18+)

Весела та смішна стендап-вечірка чекає на вас. Супер-порцію позитиву подарують резиденти проекту "Підпільний Стендап":

Дядя Женя – найстаріший комік України, учасник шоу "Комік на Мільйон" та лауреат міжнародного фестивалю комедії ISUF;

Артур Петров – фіналіст шоу "Комік на Мільйон";

Свєта Немонежина – переможець шоу "Розсміши Коміка".

Коли: 17 жовтня о 20:00

Де: Сундук Паб, вулиця Михайлівська 16

Вартість квитка: 150 – 260 гривень

Гарні локації для відпочинку на природі Романтичні фотосесії у золотому листі чи пікнік: 6 найкращих парків неподалік від Києва

Стендап та вино

Вино та прекрасний гумор – рецепт чудового вечора! За келихом прекрасного напою вас розважатимуть:

Максим Коновал – переможець "Стендап шоу" на “Новому каналі”;

Настя Дєрская – переможниця наймасштабнішого stand up фестивалю в Одесі та учасниця багатьох телепроєктів, найвідвертіша і безкомпромісна стендап-комікесса України;

Льоша Ральніков – участник телешоу “Гуднайт Клаб” на 1+1, сценарист комедійних шоу.

Коли: 17 жовтня о 20:00

Де: 32 Jazz Club. ул. Воздвиженська, 32

Вартість квитка: 375 – 590 гривень