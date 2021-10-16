Прожарка, шутки про быт или женскую жизнь: где в Киеве в воскресенье можно поднять настроение

Уже в это воскресенье, 17 октября, в Киеве будет прекрасная возможность насладиться стендап-выступлениями комиков на самые разнообразные темы.

Вечер воскресенья – прекрасное время, чтобы с помощью смеха набраться энергии на всю следующую неделю. Мы подобрали стендап-концерты для вас, а вам осталось лишь выбрать на свой вкус.

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"Женщина – олинклюзив" STAND UP – Аня Александрович

Стереотипы о "настоящих" женщинах и мужчинах рядом с ними, чем они должны заниматься, чего достичь до 30-ти, когда их день и где их место уже так достали!

Поэтому уже завтра без цензуры девочки расскажут, что думают о том, кто кому и когда должен.

На сцене – Аня Александрович, комикесса, актриса Театра и Кино, чьи тексты – о героях, которые живут в соседних домах и квартирах, истории из жизни, истории о мужчинах и женщинах, любви, детях и о наших с вами проблемах.

Что я могу сказать о Александрович? Ходячее приключение, сумка с дустом, награда и наказание, ум и глупость в одном флаконе ... скучно с ней не бывает...

– поделился мыслями Михаил Жонин, украинский актер театра, кино и дубляжа.

Музыкальное сопровождение вечера – группа "Каблуками по мостовой".

: 17 октября в 19:00: Caribbean club, улица С. Петлюры, 4: 290 – 590 гривен



Фото с выступления Ани Александрович / Источник: Karabas

ROAST BATTLE KYIV (Рекомендуется лицам от 18 лет)

Прожарка комиков друг друга заставит ваши животы болеть от смеха.

Кто кого? Вашему вниманию 4 пары:

Андрей Бережко – Костя Губеладзе;

Сергей Хачко – Саша Полковников;

Марина Войцеховская – Настя Гончарова;

Слава Бу – Альберт Лалаян.

А вести шоу будет Рустам Эмирсалиев.

Просто Стендап / Stand Up в Сундук-Пабе (юмор 18+)

: 17 октября в 18:30: Urban, улица Саксаганского, 13/42: 290 гривен

Веселая и смешная стендап-вечеринка ждет вас. Супер-порцию позитива подарят резиденты проекта "Подпольный Стендап":

Дядя Женя – самый старый комик Украины, участник шоу "Комик на Миллион" и лауреат международного фестиваля комедии ISUF;

Артур Петров – финалист шоу "Комик на Миллион";

Света Немонежина – победитель шоу "Рассмеши комика".

: 17 октября в 20:00: Сундук Паб, улица Михайловская 16а: 150 – 260 гривен

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Стендап и вино

Вино и прекрасный юмор – рецепт чудесного вечера! За бокалом прекрасного напитка вас будут развлекать:

Максим Коновал – победитель "Стендап шоу" на "Новом канале";

Настя Дерская – победительница масштабного stand up фестиваля в Одессе и участница многих телепроектов, самая откровенная и бескомпромиссная стендап-комикесса Украины;

Леша Ральников – участник телешоу "Гуднайт Клаб" на 1+1, сценарист комедийных шоу.

: 17 октября в 20:00: 32 Jazz Club. ул. Воздвиженская, 32: 375 – 590 гривен