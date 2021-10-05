Увидеть воочию: 6 самых интересных выставок октября в Киеве

В столице бурлит культурная жизнь. Во многих галереях, выставочных центрах и арт локациях в октябре обновились экспозиции. Редакция Afisha24 выбрала 6 самых интересных среди всего перечня.

Интересно будет и любителям инсталляций и живописи. Однако все они - незабываемые и ждут своих посетителей.

К слову Ближе к искусству: 8 выставок во Львове с бесплатным входом

"Полезные ископаемые: выставка опер в павильоне воспоминаний"

:павильон культуры на ВДНХ (проспект Академика Глушкова, 1): 1 – 31 октября: 12:00 – 20:00 по предварительной записи : понедельник, вторник

Выставка проходит в "Павильоне культуры" – в новом художественном пространстве. Ее проводит музыкальная агентство "Ухо". Проект посвящен трем современным операм, которые команда ставила в 2016 – 2018 году. "Полезные ископаемые: выставка опер в павильоне воспоминаний" – это первая мультимедийная выставка из трилогии. Она создана на основе видеозаписей и сценических декораций этих опер.

Выставка номинантов на премию Future Generation Art Prize 2021

: Pinchuk Art Centre (улица Большая Васильковская, улица Бассейная, 1, 3-2): з 25 сентября по 27 февраля: 12:00 – 21:00: понедельник

В Pinchuk Art Centre проходит выставка 21 художника со всего мира. Они стали призерами премии Future Generation Art Prize – международной награды в области современного искусства. Свои работы предоставили участники из Эфиопии, Южной Кореи. Франции, Польши, Великобритании и др.

"Вуаль"

: Щербенко Арт Центр (улица Михайловская, 22-В): до 9 октября: 11:00 – 20:00: воскресенье, понедельник

"Вуаль" – персональный проект харьковской художницы Татьяны Малиновской. Он очень чувственный и нежный. Большие живописные полотна художницы с изображением ярких губ, цветов, глаз скрытые воздушной тканью, которая напоминает вуаль.

"Зрелища"

: галерея "Лавра" (улица Лаврская, 1): з 1 по 15 октября: 12:00 – 18:00: воскресенье, понедельник

Эта выставка является сложным концептуальным решением. Она состоит из серии картин и текстов, созданных на основе архивных фотографий. На них изображены погибшие люди, однако благодаря художественному приему, сюжет размывается и остаются непознаваемы очертания трагических событий.

"На акватории завода купаться было запрещено"

: центр современного сикусства М17 (улица Антоновича, 104): с 23 сентября по 24 октября11:00 – 21:00: понедельник

Проект является масштабной презентацией работ художников, которые в последние годы работали на территории бывшего Одесского судоремонтного завода СРЗ-2. Они ревитализировали пространство в уникальный культурный кластер. Главной идеей является показать обновленный завод, который теперь имеет совсем другую функцию.

Выставка Марии Левитской

: галерея "Художник" (улица Велика Васильківська, 12): з 1 по 9 октября: 11:00 – 19:00: воскресенье

Мария Левитская более 30 лет работает главным художницей Национальной оперы. Она создала сценографию и костюмы к более чем 160 опер, балетов и драматических спектаклей в Украине, Канаде, Словении, Польши, Японии. Большинство из них создавалось вручную с использованием уникальных техник шитья. Их можно увидеть воочию на выставке в галерее "Художник".