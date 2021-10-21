Концентрація прекрасного та справжнього гумору: Великий жіночий стендап у Києві

21 жовтня 2021 , 10:41
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Джерело:

Інстаграм Бродячий Stand-Up

Перша в Україні зйомка Жіночого Stand Up для YouTube відбудеться зовсім скоро у Києві. У вечір суботи, 6 листопада, вас очікує справжній, просочений рефлексією жіночий гумор, який не залишить байдужим.

Організатори обіцяють справжній бум перевірених роками жартів: ніжних, але водночас справжніх та жорстких 18+ від київських комікесс.

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Великий жіночий стендап

Коли: 6 листопада 2021 року о 20:00
Де: Будинок Кіно, вулиця Саксаганського 6
Вартість білету: 100 – 400 гривень

У цей вечір з самобутньою жіночою київською комедією вас познайомлять аж 9 дівчат:

  • Eka Snow;
  • Марина Войцеховська;
  • Іра Гіль;
  • Аня Олександрович;
  • Даша Білоцерківець;
  • Катя Федоркова;
  • Таня Комунар;
  • Катя Олос;
  • Світлана Немонежина.

Ведучий ж – один з батьків-засновників Бродячого Stand Up Володя Маслов.

Окрім того, великий вечір Жіночого стендапа буде вперше зніматися для YouTube, тож гості разом з комедіантками шоу будуть творити історію українського гумору. Буде весело!

Карантинні обмеження у Києві

У зв’язку з посиленням карантинних вимог для входу на фестиваль необхідно пред'явити негативний ПЛР- або експрес-тест (72 години), підтвердження отримання повного або часткового курсу вакцинації, або сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19.

Вхід тільки для чипованих (вакцинованих) гостей,
– попереджають організатори шоу.

Автор: Юлія Якубова