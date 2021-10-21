Концентрація прекрасного та справжнього гумору: Великий жіночий стендап у Києві

Перша в Україні зйомка Жіночого Stand Up для YouTube відбудеться зовсім скоро у Києві. У вечір суботи, 6 листопада, вас очікує справжній, просочений рефлексією жіночий гумор, який не залишить байдужим.

Організатори обіцяють справжній бум перевірених роками жартів: ніжних, але водночас справжніх та жорстких 18+ від київських комікесс.

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Великий жіночий стендап

: 6 листопада 2021 року о 20:00: Будинок Кіно, вулиця Саксаганського 6100 – 400 гривень

У цей вечір з самобутньою жіночою київською комедією вас познайомлять аж 9 дівчат:

Eka Snow;

Марина Войцеховська;

Іра Гіль;

Аня Олександрович;

Даша Білоцерківець;

Катя Федоркова;

Таня Комунар;

Катя Олос;

Світлана Немонежина.

Ведучий ж – один з батьків-засновників Бродячого Stand Up Володя Маслов.

Окрім того, великий вечір Жіночого стендапа буде вперше зніматися для YouTube, тож гості разом з комедіантками шоу будуть творити історію українського гумору. Буде весело!

Карантинні обмеження у Києві

У зв’язку з посиленням карантинних вимог для входу на фестиваль необхідно пред'явити негативний ПЛР- або експрес-тест (72 години), підтвердження отримання повного або часткового курсу вакцинації, або сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19.

Вхід тільки для чипованих (вакцинованих) гостей,

– попереджають організатори шоу.