Концентрація прекрасного та справжнього гумору: Великий жіночий стендап у Києві
Джерело:Інстаграм Бродячий Stand-Up
Перша в Україні зйомка Жіночого Stand Up для YouTube відбудеться зовсім скоро у Києві. У вечір суботи, 6 листопада, вас очікує справжній, просочений рефлексією жіночий гумор, який не залишить байдужим.
Організатори обіцяють справжній бум перевірених роками жартів: ніжних, але водночас справжніх та жорстких 18+ від київських комікесс.
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Великий жіночий стендапКоли: 6 листопада 2021 року о 20:00
Де: Будинок Кіно, вулиця Саксаганського 6
Вартість білету: 100 – 400 гривень
У цей вечір з самобутньою жіночою київською комедією вас познайомлять аж 9 дівчат:
- Eka Snow;
- Марина Войцеховська;
- Іра Гіль;
- Аня Олександрович;
- Даша Білоцерківець;
- Катя Федоркова;
- Таня Комунар;
- Катя Олос;
- Світлана Немонежина.
Ведучий ж – один з батьків-засновників Бродячого Stand Up Володя Маслов.
Окрім того, великий вечір Жіночого стендапа буде вперше зніматися для YouTube, тож гості разом з комедіантками шоу будуть творити історію українського гумору. Буде весело!
Карантинні обмеження у Києві
У зв’язку з посиленням карантинних вимог для входу на фестиваль необхідно пред'явити негативний ПЛР- або експрес-тест (72 години), підтвердження отримання повного або часткового курсу вакцинації, або сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19.
Вхід тільки для чипованих (вакцинованих) гостей,
– попереджають організатори шоу.