Концерт The Hardkiss та Latexfauna, виставки та вистави: найцікавіші події у Львові цього тижня

У культурній столиці України цього тижня запланована низка концертів, на які з нетерпінням чекає публіка. Серед них – виступ The Hardkiss та Latexfauna. Деталі у добірці Afisha24.

Крім концертів музикантів 11 – 17 жовтня у Львові відбуватимуться виставки та вистави, стендап-вечори та кінопокази.

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Тиждень австрійського кіно "Лисиця в норі"

: 13 жовтня, 19:00: Палац культури імені Гната Хоткевича, вулиця Кушевича, 1: вхід вільний

В рамках тижня австрійського кіно в палаці культури покажуть драму "Лисиця в норі". Це стрічка 2020 року. У ній дії відбуваються у в'язничній школі. Знайомство вчителя Фукса з таємничою та замкненою в собі ученицею змушує його згадати свій найбільший страх.

Виставка Володимира Лободи "Людська комедія"

: до 7 листопада: вівторок – п'ятниця 11:00-17:00, вихідні 10:00-18:00: Палац Лозинського (вулиця Стефаника, 3): 20 – 90 гривень

Яскрава та незабутня виставка живопису представника українського андеґраунду кінця 1960 – початку 1990-х років. На виставці також експонуватиметься масштабний графічний цикл "Велика мандрівка на Україну" (1986), а також твори із живописних серій "Мовчання" (1992), "Концерт" (1992), "Місто" (1993), "На рядні" (2008).

Дитяча вистава "Попелюшка"

: 16 жовтня, 12:00: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, проспект Свободи, 28: 75 – 400 гривень

В основі нашого музичного твору лежить добре відома казка "Попелюшка" – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих дочок – Колючку і Злюку. Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати маленьких і дорослих.

​​Концерт Latexfauna

: FESTrepublic club, вулиця Старознесенська, 24-26: 15 жовтня 20:00: від 400 гривень

Latexfauna завжди легко впізнати за мелодійністю та дивними текстами. Саунд, що зачаровує, кардинально відрізняється від усього, що ми досі чули. Щоб почути наживо – купуйте квитки та насолоджуйтесь виступом наживо.

Кліп композиції "Одісея": відео

Стендап концерт у CULT club

: 15 жовтня, 20:00: CULT club, Чайковського, 7: 250 – 300 гривень

Традиційна веселе та легка п'ятниця з кращими коміками! Тут буде смішно, тепло та атмосферно. За гарний настрій відповідатимуть:

Антон Тимошенко;

Олег Грюндік;

Тарас Яремій;

Влад Морозов;

Вадим Дзюнько.

Жадан і Собаки

: FESTrepublic club, вулиця Старознесенська 24-26: 16 жовтня 19:00: 300 – 500 гривень

Харківська панк-команда Жадан і Собаки повертається до Львова з перевіреними бенгерами та новими композиціями. Історії з драйвовою музикою, з сенсом, що близький їхнім прихильникам.

The Hardkiss. Жива і не залізна

: нічний клуб Малевич, проспект Чорновола, 2: 16 жовтня, 20:00: 590 – 1490 гривень

Виступ у Львові відбудеться у рамках Всеукраїнського туру. На концерті лунатимуть композиції з нового альбому та улюблені хіти.

Концепція альбому – Життя. Це не "космічна ластівка", а жива пташка у своєму природному середовищі. Найпростіші почуття та емоції, які супроводжують нас кожного дня. У центрі всіх історій продовжує залишатись Жінка. Цей альбом про неї – ту, що жива та гостро відчуває,

– розповідає Юлія Саніна.

Кліп – презентація: відео