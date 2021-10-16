Прожарка, жарти про буденність чи жіноче життя: де в Києві у неділю можна підняти собі настрій
Джерело:24 канал
Уже цієї неділі, 17 жовтня, у Києві буде прекрасна можливість насолодитися стендап-виступами коміків на самі різноманітні теми.
Вечір неділі – прекрасний час, щоб за допомогою сміху набратися енергії на весь наступний тиждень. Ми підібрали стендап-концерти для вас, вам залишилося лиш обрати на свій смак.
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"Жінка – олінклюзів" STAND UP – Аня Александрович
Стереотипи щодо "справжніх" жінок і чоловіків поруч з ними, чим вони повинні займатися, чого досягти до 30-ти, коли їх день та де їх місце уже так дістали!
Тож уже завтра без цензури дівчатка розкажуть, що думають про те, хто кому і коли винен.
На сцені – Аня Александрович, комікеса, актриса Театру і Кіно, а її тексти – про героїв, які живуть у сусідніх будинках і квартирах, історії з життя, історії про чоловіків і жінок, любов, дітей і про наші з вами проблеми.
Що я можу сказати про Александрович? Ходяча пригода, торба з дустом, нагорода і покарання, розум і дурість в одному флаконі ... нудно з нею не буває...
– поділився думками Михайло Жонін, український актор театру, кіно та дубляжу.
Музичний супровід вечора – гурт "Каблуками по бруківці".Коли: 17 жовтня о 19:00
Де: Caribbean club, вулиця С. Петлюри, 4
Вартість квитка: 290 – 590 гривень
Фото з виступу Ані Александрович / Джерело: Karabas
ROAST BATTLE KYIV (Рекомендовано особам від 18 років)
Прожарка коміків один одного змусить ваші животи боліти від сміху.
Хто кого? Вашій увазі 4 пари:
- Андрій Бережко – Костя Губеладзе;
- Сергій Хачко – Саша Полковников;
- Марина Войцеховська – Настя Гончарова;
- Слава Бу – Альберт Лалаян.
А вести шоу буде Рустем Емірсалієв.Коли: 17 жовтня о 18:30
Де: Urban, вулиця Саксаганського, 13/42
Вартість квитка: 290 гривень
Просто Стендап / Stand Up у Сундук-Пабі (гумор 18+)
Весела та смішна стендап-вечірка чекає на вас. Супер-порцію позитиву подарують резиденти проекту "Підпільний Стендап":
- Дядя Женя – найстаріший комік України, учасник шоу "Комік на Мільйон" та лауреат міжнародного фестивалю комедії ISUF;
- Артур Петров – фіналіст шоу "Комік на Мільйон";
- Свєта Немонежина – переможець шоу "Розсміши Коміка".
Де: Сундук Паб, вулиця Михайлівська 16
Вартість квитка: 150 – 260 гривень
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Стендап та вино
Вино та прекрасний гумор – рецепт чудового вечора! За келихом прекрасного напою вас розважатимуть:
- Максим Коновал – переможець "Стендап шоу" на “Новому каналі”;
- Настя Дєрская – переможниця наймасштабнішого stand up фестивалю в Одесі та учасниця багатьох телепроєктів, найвідвертіша і безкомпромісна стендап-комікесса України;
- Льоша Ральніков – участник телешоу “Гуднайт Клаб” на 1+1, сценарист комедійних шоу.
Де: 32 Jazz Club. ул. Воздвиженська, 32
Вартість квитка: 375 – 590 гривень